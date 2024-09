Władimir Putin proponuje rozmowy pokojowe. Ukraiński ekspert: To zasłona dymna

Szereg państw chce pośredniczyć w rozmowach Moskwy i Kijowa

Na wypowiedzi Putina dotyczące gotowości Rosji do rozmów z Ukrainą zareagował kanclerz Austrii Karl Nehammer. - Jakiekolwiek rozmowy powinny się odbywać bez wstępnych warunków i na żywo. Austria, gdzie mieści się siedziba OBWE, będzie gotowa wesprzeć sprawiedliwy i trwały pokój na podstawie prawa międzynarodowego i służy miejscem do przeprowadzenia negocjacji – napisał na swoim profilu na portalu X.

Czytaj więcej Kościół Papież mówił o wywieszeniu białej flagi przez Ukrainę. Watykan tłumaczy słowa Franciszka - Papież Franciszek wykorzystał gest białej flagi, zaproponowany przez prowadzącego wywiad, aby wskazać na zaprzestanie działań wojennych, rozejm osiągnięty z odwagą negocjacji. Ma nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie sprawiedliwego i trwałego pokoju - skomentował słowa papieża dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni.

W ten sposób ustawił się w kolejce krajów, które już wcześniej ofiarowały Rosji i Ukrainie miejsce do rozmów. Turecki przywódca Recep Tayyip Erdogan już za kilka dni odwiedzi Rosję, a wcześniej apelował do Moskwy i Kijowa o powrót do rozmów w Stambule. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini proponował w maju Bratysławę jako miejsce ewentualnych rozmów. Gotowość w pośredniczeniu pomiędzy Rosją a Ukrainą deklarowały wcześniej Chiny, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Watykan i szereg innych państw świata.

Rozmowy pokojowe Ukrainy i Rosji? Moskwa otrzyma zaproszenie

W Kijowie zaś mówią, że problemem nie jest znalezienie miejsca do rozmów czy odpowiednich pośredników.

- Gdy w Stambule były prowadzone rozmowy, mieliśmy zupełnie inną rzeczywistość. Odwoływanie się dzisiaj do tamtych ustaleń jest bezsensowne. To już przeszłość – mówi Mychajło Paszkow, ekspert ds. polityki zagranicznej kijowskiego Centrum Razumkowa. - Mieszkam w Kijowie, w warunkach ciągłych alarmów bombowych, ale nie mamy tu najgorszej sytuacji. Po ostatnich bombardowaniach Połtawy czy Lwowa wypowiedzi Putina o rozmowach pokojowych są bluźnierstwem. Po co to mówi? To zasłona dymna. Chce zademonstrować takim państwom jak Chiny, Indie czy Brazylia, jakoby dążył do pokoju, to samo próbuje wmówić Rosjanom. Prowadzimy wojnę z Rosją od ponad dziesięciu lat i zdążyliśmy się przekonać, że Kreml rozumie tylko język siły – dodaje kijowski analityk.

Nie wyklucza jednak, że Rosja zostanie zaproszona na drugi Globalny Szczyt Pokojowy, do którego może dojść jeszcze w tym roku. Poprzedni odbył się w czerwcu w Szwajcarii. W piątek prezydent Ukrainy po raz kolejny potwierdził (w rozmowie z NBC News), że Rosja zostanie zaproszona na kolejny „szczyt pokojowy”. Nie podał na razie daty i miejsca. W lipcu rosyjski MSZ stwierdzi, że w „podobnych szczytach” Rosja uczestniczyć „nie zamierza”.