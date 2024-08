Niektóre rosyjskie źródła podają, że Rosjanie nacierają na Mychajliwkę (na południe od Nowohrodiwki) i nacierają na Sełydowe.



ISW zauważa, że rosyjskie natarcie na kierunku pokrowskim jest względnie szybkie, a Rosjanie zajęli większość Nowohrodiwki w ciągu kilku dni. Priorytetem dla Rosjan ma być natarcie wzdłuż linii kolejowej w Nowohrodiwce w kierunku Pokrowska, a nie walki na terenie całej tej miejscowości.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie bliżej Pokrowska, Ukraińcy uderzą pod Zaporożem? Nie zważając na wdarcie się ukraińskiej armii do Rosji, Władimir Putin kazał swoim wojskom kontynuować za wszelką cenę natarcie w okolicach Doniecka.

Ukraińcy wycofują się, by rzucić więcej sił do obrony Pokrowska?

Według think tanku względnie szybkie zajęcie Nowohrodiwki ma być związane z wycofywaniem się Ukraińców z tego rejonu i nie prowadzenie przez Ukrainę w tym mieście obrony pozycyjnej. ISW ocenia, że ukraińskie dowództwo uznało, iż obrona Nowohrodiwki nie jest warta strat, jakie musiałaby ponieść ukraińska armia. Priorytetem dla Ukrainy ma być obrona znacznie większego i mającego większe znaczenie strategiczne Pokrowska.



Zdaniem ISW Rosjanie będą musieli rzucić większe siły i środki do zajęcia Pokrowska, jeśli Ukraińcy wzmocnią jeszcze obronę na tym kierunku. W innym przypadku – jak ocenia think tank – Rosjanie nie utrzymają tempa natarcia.



Think tank zauważa też, że Rosja utrzymuje obecnie większość jednostek o najwyższej gotowości bojowej w rejonie Pokrowska i skupia się na natarciu na to miasto, pomimo trwającej w obwodzie kurskim ofensywy ukraińskiej armii. Głównodowodzący ukraińskiej armii, gen. Ołeksandr Syrski mówił 27 sierpnia, że Rosjanie przerzucili do obwodu kurskiego do 30 tys. żołnierzy, ale nie z kierunku pokrowskiego.