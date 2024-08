Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 916 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 26 na 27 sierpnia doszło do kolejnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę.

Zełenski mówił m.in. że działania Ukrainy w obwodzie kurskim spowolniły rosyjską ofensywę w kierunku Pokrowska.



Ofensywa w obwodzie kurskim: Ukraińcy zajęli ponad 100 miejscowości

Wcześniej głównodowodzący ukraińskiej armii, gen. Ołeksandr Syrski mówił, że Ukraińcom, w ramach działań w obwodzie kurskim, udało się zająć ponad 100 miejscowości, 1 294 km2 terytorium Rosji, a Rosjanie przerzucili do obwodu kurskiego ok. 30 tys. żołnierzy, choć - zdaniem gen. Syrskiego – nie z kierunku pokrowskiego.



- Kurszczyzna jest częścią naszego planu. Planu zwycięstwa Ukrainy. Może dla niektórych brzmi to ambitnie, ale plan jest dla nas bardzo ważny. Mogę coś powiedzieć. Jednym z obszarów, części, w których plan jest realizowany, jest Kurszczyzna. Drugi kierunek to strategiczne miejsce Ukrainy w światowej infrastrukturze bezpieczeństwa. Trzeci kierunek to potężny pakiet zmuszający Federację Rosyjską do zakończenia wojny środkami dyplomatycznymi – wyliczał Zełenski.