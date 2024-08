– Dobrze by było, żeby politycy, którzy często używają tych słów, że mamy wojnę hybrydową, że mamy atak w cyberprzestrzeni, zdali sobie sprawę – bo mam wrażenie, że niektórzy jeszcze nie wiedzą – że jest wojna i że latają rakiety uzbrojone w ładunki, w związku z tym trudno stosować przepisy czasu pokoju, które dotyczą rzeczywiście sytuacji, kiedy po drugiej stronie mamy obliczalnego partnera. Zupełnie jest inna sytuacja, niż wtedy, kiedy w pobliżu nie ma wojny i też trudno przypuszczać, że Dowództwo Operacyjne czy politycy nie zdają sobie sprawy, że skoro następuje kolejny zmasowany atak – 100 rakiet, około 100 dronów, trudno zwalczalnych celów, każdy wartości około 100 tys. zł - to trzeba zbudować narzędzia, żeby te środki po prostu niszczyć, a nie cały czas mówić, że mamy sytuację pod kontrolą – mówił były dowódca JW GROM, zaznaczając, że zaczyna mieć co do tego „coraz większe wątpliwości”.

Rosyjski dron nad Polską. Gen. Roman Polko: Rumuni nie mają takich problemów, zestrzeliwują

– Jeżeli słyszę komunikat, w którym pada informacja, że mieliśmy to pod kontrolą, cały czas obserwowaliśmy, ale potem nie wiadomo, gdzie ten dron zniknął, to się zastanawiam, bo widzę w tym wiele sprzeczności – zauważył generał. – Od dowódcy wojskowego - i poprzedniego, i obecnego - oczekuję otwartej, uczciwej komunikacji, która powie, że politycy w dalszym ciągu debatują nad przepisami, procedurami. Za każdym razem, kiedy pojawia się taka sytuacja, a pojawia się kolejny raz, mówimy, że te procedury będą zbudowane, a w dalszym ciągu nie są zbudowane, bo konsultacje na szczeblu szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Operacyjnego i Ministra Obrony Narodowej wyraźnie pokazują, że to bardzo przewidywalne zdarzenie nie spotkało się z jakąś odpowiedzią, która została przećwiczona, wcześniej przygotowana – kontynuował.

Rozmówca WP przypomniał, że już od dawna gen. Stanisław Koziej proponuje strącanie dronów i rakiet, lecących w kierunku Polski, jeszcze nad terytorium Ukrainy. – Doskonale wiem, że rzeczywiście jest duża obawa, że jeżeli będziemy zwalczać takiego drona, taką rakietę, a okaże się, że ją zestrzelimy i ona spadnie na zabudowania, i coś się stanie, to będzie nasza wina. No cóż, asekuranctwo jest posunięte do niewyobrażalnych granic. Bardziej obawiamy się skutków własnego działania niż tego, że rakieta rosyjska po prostu zamorduje polskich obywateli – ocenił generał.



Jego zdaniem w sprawie rosyjskich obiektów lecących w kierunku Polski „brakuje konsekwencji, wyobraźni i przede wszystkim determinacji, żeby działać w sposób skuteczny”. – Rumuni nie mają takich problemów, zestrzeliwują. Udało im się zestrzelić drona, który przekroczył ich granicę – zwrócił uwagę.

– Zdaję sobie sprawę, że to jest trudny cel (...) Ale ten system trzeba uszczelnić. Ta wojna trwa trzeci rok przy naszej granicy. Jeżeli nawet jakichś elementów technicznych nie posiadamy, to już dawno powinniśmy wnioskować do sojuszu NATO, żeby te elementy pozyskać, tak jak rzeczywiście musimy konsekwentnie naciskać, aby to, na co zgodził się prezydent (Wołodymyr) Zełenski, realizowane było przez sojusz NATO – czyli krótko mówiąc, żeby rakiety, które zmierzają w kierunku Polski, były niszczone, zanim jeszcze nawet dotrą do granicy – podsumował gen. Roman Polko.