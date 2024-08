– Ewentualny udział Białorusi przebiegu wojny istotnie nie zmieni. Zmienić się natomiast może sytuacja wewnątrz kraju, gdy młodzi chłopcy zaczną powracać w czarnych workach. Większość Białorusinów nienawidzi Łukaszenki i zaangażowanie w wojnę może mieć dla jego reżimu nieodwracalne skutki – dodaje. Nie wyklucza jednak, że Putin jest w stanie zmusić białoruskiego dyktatora do zaangażowania w wojnę. – Stopień zależności Łukaszenki od Kremla jest bardzo duży – uważa.

W jakim stanie jest białoruska armia? „Brak motywacji i doświadczenia”

Jakie nastroje dzisiaj panują w armii białoruskiej? – Całkowity brak motywacji i doświadczenia bojowego. Białoruska armia to przeważnie 18- i 19-latkowie z poboru. Jaką oni mogą mieć motywację do tego, by ginąć w Ukrainie? Rosjanom za to płacą duże pieniądze, nigdzie nie byli, niewiele widzieli, wierzą swojej telewizji. Białorusini mogą pojechać do Polski i na budowie zarobią więcej, niż otrzymują Rosjanie za udział w wojnie z Ukrainą. Białorusini mają zupełnie inną sytuację – mówi Sachaszczyk.

Brak motywacji i doświadczenia białoruskiej armii nie jest jedynym problemem Łukaszenki. Na Białorusi jest bardzo niewiele jednostek sił specjalnych, które są gotowe do udziału w jakichkolwiek operacjach wojskowych. Dumą Aleksandra Łukaszenki są Siły Operacji Specjalnych, których liczebność nie przekracza 5–6 tys. żołnierzy. Ale nawet te siły nie miały zbyt dużo doświadczenia bojowego. Wysyłano ich jedynie do Libii w ramach misji pokojowej ONZ w 2011 roku oraz na kilka dni do Kazachstanu podczas zamieszek w styczniu 2022 roku. Reszta sił armii białoruskiej nie miała nawet takiego doświadczenia.

– Wielokrotnie widziałem, jak zachowują się chłopcy, którzy po raz pierwszy mieli do czynienie z działaniami bojowymi. Panikują z byle powodu. Trudno byłoby im wykonywać jakieś zadania – mówi Sachaszczyk.