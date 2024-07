Na szczycie NATO w Waszyngtonie, który rozpocznie się 9 lipca, przywódcy krajów Sojuszu mają uzyskać aktualizację informacji na temat planów obronnych.



Czego potrzebuje NATO, by obronić się przed Rosją?

Proszony o komentarz do informacji o konieczności przeznaczenia do obrony przed Rosją nawet 50 dodatkowych brygad, przedstawiciel Sojuszu stwierdził, że planiści NATO „zidentyfikowali potrzeby jeśli chodzi o wojska i sprzęt wojskowy potrzebne do obrony sojuszu”.



- Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, broń dalekiego zasięgu, logistyka, a także duże, lądowe, manewrowe formacje są wśród priorytetów — dodał.



Planiści NATO mieli zidentyfikować pilne potrzeby w zakresie zwiększenia potencjału Sojuszu jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą



- NATO prawdopodobnie wyznaczy sojusznikom bardziej wymagające cele, ponieważ rozwijamy siły, które mogą wdrożyć nasze plany i odpowiedzieć na groźby, z którymi się mierzymy. Jesteśmy przekonani, że nasze zdolności w zakresie odstraszania pozostaną duże — podkreślił rozmówca agencji Reutera.