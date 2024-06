Beniamin Netanjahu o sytuacji w Strefie Gazy: Faza intensywnych walk wkrótce się zakończy

Tymczasem izraelski premier, Beniamin Netanjahu oświadczył, że faza intensywnych walk z Hamasem w Strefie Gazy „wkrótce się zakończy”, ale — jak dodał - wojna będzie trwała do momentu, aż Hamas straci całkowicie kontrolę nad enklawą.



- Po zakończeniu fazy intensywnych walk, będziemy mogli przesunąć część sił na północ. I zrobimy to — zapowiedział Netanjahu w rozmowie z izraelską telewizją.



Na północy Izraela dochodzi obecnie do eskalacji w walkach z Hezbollahem, co stwarza groźbę rozszerzenia konfliktu na Liban. Izrael ewakuował część mieszkańców z pogranicza izraelsko-libańskiego. Teraz, jak mówi Netanjahu, przerzucenie dodatkowych sił na północ Izraela ma umożliwić mieszkańcom pogranicza powrót do domów.



Wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy wybuchła po tym, jak 7 października 2023 roku Hamas niespodziewanie zaatakował Izrael, zabijając ok. 1 200 mieszkańców tego kraju i biorąc do niewoli ok. 250 osób. W izraelskich działaniach odwetowych w Strefie Gazy miało zginąć dotychczas niemal 37 600 osób — podaje strona palestyńska.