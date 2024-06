Super Etendardy dla Ukrainy. Problemem jest brytyjskie embargo

Super Etendard to francuski naddźwiękowy samolot szturmowy, bazujący na lotniskowcach. Został opracowany na bazie samolotu Etendard IVM i odbył swój pierwszy lot 28 października 1974 roku. W sumie zbudowano 85 takich samolotów. We francuskiej marynarce wojennej samoloty te są wycofywane i do 2015 roku planuje się ich całkowite zastąpienie myśliwcami wielozadaniowymi Dassault Rafale.

Maszyny zostały wyeksportowane do Argentyny w 2019 roku, już po wojnie o Falklandy. Samolot zyskał znaczną popularność podczas wojny o Falklandy. Ówczesny prezydent Argentyny Mauricio Macri, nabywając je wiedział, że pozostaną, na ziemi, bo jedną z konsekwencji przegranej wojny było embargo, jakie Wielka Brytania nałożyła na dostawy do Argentyny uzbrojenia mogącego stanowić zagrożenie dla brytyjskiego zwierzchnictwa nad Falklandami.

Aby ominąć to embargo, Argentyna dokonałaby wymiany z Francją: Super Etendardy na inny sprzęt wojskowy – drony lub helikoptery, a administracja Emmanuela Macrona miałaby odpowiadać za umieszczenie nowych nabojów w gniazdach wyrzutników, tak aby maszyny były zdolne do walki z Rosją.