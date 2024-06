Cios dla Izraela: Kolejny kraj UE uznaje Palestynę za "suwerenne i niepodległe" państwo

„Dzisiejsze uznanie Palestyny jako suwerennego i niepodległego państwa, to nadzieja dla Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy” - napisał w serwisie X premier Słowenii, Robert Golob.



Opozycyjna Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS) byłego premiera Słowenii, Janeza Jansy, domagała się rozpisania w sprawie uznania Palestyny referendum konsultacyjnego, co opóźniłoby decyzję w tej sprawie o co najmniej miesiąc.



SDS argumentowała, że obecny czas nie jest właściwy na wykonywanie takiego kroku, a uznanie Palestyny będzie „nagrodą dla terrorystycznej organizacji Hamas”. Ostatecznie wniosek o referendum został odrzucony, a parlament Słowenii uznał Palestynę 52 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” (SDS nie brała udziału w głosowaniu).



Które państwa UE uznają dziś Palestynę?

W Strefie Gazy od 7 października trwa wojna Izraela z Hamasem, która rozpoczęła się od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael. W ataku na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 253 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników. We wtorek pojawiła się informacja o śmierci czterech zakładników uprowadzonych przez Hamas, wśród których dwóch było obywatelami Polski.



W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 36 tys. Palestyńczyków — jak podają palestyńskie źródła. W ostatnich tygodniach rośnie presja na Izrael, by ten zgodził się na zawieszenie broni, które umożliwiłoby zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.