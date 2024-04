Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 786 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Premier Ukrainy zapewnia, że pomoc wojskowa z USA trafi na Ukrainę natychmiast po przyjęciu ustawy przyznającej administracji dodatkowe środki na taką pomoc.

Bombowiec Tu-22M3 Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej rozbił się na terytorium Kraju Stawropolskiego, w pobliżu wsi Bogomołow w rejonie krasnogwardiejskim, gdy — jak podaje rosyjski resort obrony — „wracał na lotnisko po zakończeniu misji bojowej”.

Od pierwszych komunikatów Moskwa przekonuje, że do katastrofy doszło w wyniki „awarii technicznej”, a na pokładzie samolotu miało nie być amunicji. Na ziemi z kolei nie odnotowano — według Rosjan - żadnych zniszczeń. Co najmniej jeden z pilotów zginął, dwóch kolejnych trafiło do szpitala. Trwa poszukiwanie czwartego członka załogi.



To pierwszy naddźwiękowy bombowiec Tu-22M3, którego Rosja straciła w powietrzu, od początku wojny — wcześniej Ukraińcy atakowali jedynie lotniska, będące bazami rosyjskich samolotów. Kijów przekonuje, że do rozbicia się maszyny doprowadziły „jednostki rakietowe Sił Powietrznych we współpracy z Głównym Zarządem Wywiadu” — jak przekazał pierwszy Mykoła Ołeszczuk, dowódca Sił Powietrznych Ukrainy.