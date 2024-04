Wojna w Ukrainie: Front trzeszczy pod naporem Rosjan

Walki na froncie wschodnim: Przewaga Rosjan w artylerii jest miażdżąca

- Bardzo trudno utrzymać się. Rozumiem, jak ważne jest nie dopuścić, by wróg nie przedarł się do Czasiw Jaru, ale widzicie przecież co się dzieje. Parytetu (w uzbrojeniu i amunicji) nie ma, jest trudno – mówił o tych walkach oficer 92. Brygady, Ołeś Malarewicz.

- Stosunek w artylerii to jakieś 1 do 6 na korzyść okupantów, w dronach gdzieś tak 1 do 2. Ale trochę ostatnio polepszyła się nasza sytuacja w FPV (szturmowe drony typu „first person view” - red.) – opisywał sytuację.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) uważa, że sytuacja Ukraińców jest gorsza niż w podobnych walkach w Bachmucie, dlatego Czasiw Jar może paść szybciej niż tamto miasto. Ukraińskim oddziałom brakuje przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, co Rosjanie wykorzystują atakując tzw. bombami kierowanymi, zrzucanymi z samolotów kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu (stamtąd szybują do celu dzięki specjalnym lotkom).

Taktyka Rosjan na wschodzie Ukrainy: Zmasowane ataki bez względu na straty

Najważniejsza jednak jest rosyjska przewaga w ludziach. – Rosjanie nie liczą się ze stratami przy wykonywaniu rozkazów – mówił pułkownik Czernyk.

- Do 30 tysięcy ludzi miesięcznie mogą zmieniać (czyli uzupełniać straty takiego rzędu — red.). Oprócz tego ogłosili sformowanie 14 nowych dywizji, 16 nowych brygad zmechanizowanych i dwóch armii ogólnowojskowych. Do jesieni mogą zwiększyć liczebność (swojej armii) w granicach 200-250 tys. żołnierzy. Ale nie sądzę, by im się to udało do 1 czerwca – dodała.