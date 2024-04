Gen. Pytel zauważył, że "od 2013 roku Izrael przeprowadza regularne naloty lotnicze na obiekty, które służą do szmuglu broni z Iranu poprzez Irak i Syrię do libańskiego Hezbollahu". - Który, moim zdaniem, jest głównym przeciwnikiem Izraela mającym profil terrorystyczny - zaznaczył.



W związku z tym, zdaniem gen. Pytla, gdyby Izrael chciał odpowiedzieć na atak Iranu, musiałaby ona "polegać na bezpośrednim ataku, i to zmasowanym, terytorium irańskiego".

Z wypowiedzi oficjeli irańskich wynika, że sprzedają już tę operację wojskową jako jednak sukces, biorąc pod uwagę ilość zaangażowanych środków, od bezzałogowców, przez pociski balistyczne, aż do pocisków manewrujących Gen. Piotr Pytel, były szef kontrwywiadu wojskowego

- Pytanie czy Netanjahu, z powodów politycznych, będzie chciał się zdecydować na otwarcie drugiego frontu. Czy też pójdzie w to, moim zdaniem, rozsądne rozwiązanie, czyli bądź odroczenie, bądź złagodzenie formy tej odpowiedzi na atak irański — dodał były szef kontrwywiadu wojskowego.



Gen. Piotr Pytel: Iran będzie przedstawiał atak na Izrael jako sukces

- Jestem sceptyczny czy Iran, z powodów politycznych, dążyłby do dużej eskalacji — stwierdził też gen. Pytel pytany o to czy brak odpowiedzi Izraela na atak Iranu nie zachęci Iranu do dalszych ataków.



A czy Iran nie podejmie kolejnego ataku w związku z tym, że niemal wszystkie środki napadu powietrznego użyte przez Iran do ataku na Izrael zostały zestrzelone, co może być odebrane jako klęska i upokorzenie Iranu?