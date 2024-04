Przeprowadzony przez Rosjan atak zakończył się klęską. Jak informuje „Forbes”, Rosjanie pozostawili w pobliżu Awdijiwki jedną trzecią skierowanych do natarcia czołgów.

Rosjanie w połowie lutego zdobyli Awdijiwkę. Wiązało się to z dużymi stratami, co oznaczało, że w ostatnich tygodniach do prowadzenia ataków na zachód od miasta wykorzystywano głównie piechotę. Zmieniło się to w ostatnich dniach.

"W kierunku Awdijiwki wróg ponownie wykorzystał pojazdy opancerzone, w tym czołgi" - informowało w piątek ukraińskie Centrum Strategii Obronnych, dzień przed tym, jak batalion lub dwa takich pojazdów zostały powstrzymane w pobliżu wsi Tonańke.

Skuteczne powstrzymanie ataku czołgów oznacza, że ukraińskie jednostki, mimo braku kluczowej amunicji, nadal są w stanie bronić swoich pozycji wykorzystując w tym celu miny, artylerię, pociski przeciwpancerne i drony.