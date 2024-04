Rosja przedstawiła Ukrainie żądania. Jednoznaczna odpowiedź Kijowa

Na liście osób, których wydania żąda Rosja, znalazł się m.in. szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, który przyznał, że to Ukraina stoi za atakami na most Krymski, kluczową dla Putina przeprawę nad Cieśniną Kerczeńską, łączącą okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim. Most powstał po tym, jak Rosja dokonała aneksji Krymu.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 767. dniu wojny PAP

"Strona rosyjska domaga się od reżimu w Kijowie natychmiastowego zaprzestania wszelkiego wsparcia dla działalności terrorystycznej, ekstradycji winnych i wypłacił ofiarom odszkodowania" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

"Naruszenie przez Ukrainę jej zobowiązań wynikających z konwencji antyterrorystycznych doprowadzi do pociągnięcia jej do odpowiedzialności w świetle prawa międzynarodowego" - zapowiedziała Rosja.

SBU: Rosja sama jest państwem terrorystycznym

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła w odpowiedzi na rosyjskie oświadczenie, że żądania Rosji "brzmią wyjątkowo cynicznie, biorąc pod uwagę, że pochodzą od państwa terrorystycznego". "Jakiekolwiek słowa ze strony rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych są bezcelowe" - dodano.