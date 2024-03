Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 767 22 lutego 2024 roku minęły dwa lata od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Walka trwa.

Brytyjski dziennik informuje, że w tym tygodniu minister obrony Niemiec Boris Pistorius ma otrzymać raport na temat potencjalnego powrotu do poboru do wojska, jako część potencjalnego przygotowania kraju do wojny,

Obecnie nie wiadomo, jak wyglądałby pobór w Niemczech, ale Pistorius ma być zwolennikiem szwedzkiego modelu, w którym wszyscy mężczyźni i kobiety są zaproszeni po ukończeniu 18 r.ż. do zgłoszenia się do armii, ale tylko pięć proc. wyselekcjonowanych rekrutów jest wybranych do służby.

Państwa bałtyckie świadome zagrożenia. Spodziewają się ataku Rosji

Ambasadorzy Łotwy, Litwy i Estonii w Wielkiej Brytanii stwierdzili, że Rosja może wkrótce „odwrócić się” od Ukrainy i zaatakować ich kraje. ale celem Moskwy może być wojna paneuropejska.