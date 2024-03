Rosja ostrzega o "technicznej" gotowości do rozpoczęcia wojny nuklearnej

- Z wojskowo-technicznego punktu widzenia jesteśmy oczywiście gotowi. Mamy je [siły nuklearne] stale w pogotowiu" - powiedział Władimir Putin w tym samym wywiadzie dla państwowej telewizji.

Jednocześnie prezydent Rosji podkreślił, że jak dotąd nie było potrzeby użycia taktycznej broni jądrowej w wojnie z Ukrainą. Zapytany, czy oznacza to, że taka myśl nie przyszła mu do głowy, prezydent odpowiedział: "Nie, dlaczego miałoby to nastąpić?".

Putin dodał, że Rosja użyłaby broni jądrowej, gdyby chodziło o istnienie państwa rosyjskiego i naruszenie jego suwerenności i niezależności. - Mamy wszystko zapisane w naszej strategii, nie zmieniliśmy jej - dodał prezydent.