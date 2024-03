Tadżycki opozycjonista: Modlę się, żeby nie było żadnych ataków w Polsce

Opozycja nie ma żadnego wsparcia. Jestem dziennikarzem i widzę, że niezależni dziennikarze z Rosji, Białorusi, Iranu mają swoje wspierane przez Zachód media, także telewizje. My od pięciu lat szukamy funduszy na telewizję po tadżycku. Bez rezultatu.

Czyli wszyscy wspierali Rahmona, bo był przydatny w wojnie z terroryzmem, a teraz z jego kraju terroryści wyruszają, by atakować w innych krajach?

Rahmon podkreśla: to ja walczyłem i walczę przeciw terroryzmowi. Ale jak to wygląda? - Młodzi ludzie, do 18 roku życia, nie mogą iść do meczetu. Jest zakaz. Kobiety za życia też nie mają dostępu do meczetu, dopiero gdy umrą. Imamowie hanaficcy, którzy mówili o prawdziwym islamie, o specyficznym islamie Tadżykistanu, trafiają do więzienia. Nie ma opozycji i nie ma prawdziwego islamu - w tej próżni pojawia się fundamentalizm islamski i terroryzm. Przywódcy opozycji przestrzegali, że tak będzie. Zradykalizowani Tadżycy ruszają do innych krajów, gdzie już są ekstremiści, dołączają do ISIS, Al-Kaidy. Niektórzy obywatele Tadżykistanu zostali zatrzymani w Niemczech, Francji, Holandii, a także doszło do deportacji do Tadżykistanu z Polski. Jest to wynik rządów Rahmona, które trwają od 32 lat, oraz wynik współpracy krajów zachodnich z Tadżykistanem w zakresie zwalczania terroryzmu.

Nawet afgańscy talibowie twierdzą, że rząd Tadżykistanu produkuje terrorystów, według talibów 12 ataków terrorystycznych zostało przeprowadzonych przez obywateli Tadżykistanu w Afganistanie w ciągu ostatnich 3 lat.

Tadżykistan jest bardzo biednym krajem bez perspektyw dla młodych, panuje tam nepotyzm i rządzi kleptokratyczny reżim. Syn Rahmona jest prezydentem stolicy i przewodniczącym Senatu, jego córka jest szefową gabinetu prezydenta i ma 9 dzieci, a wszystkie z nich zajmują stanowiska w rządzie.

Młodzież nie ma nadziei, nie ma od instytucji państwowych pozytywnych wzorców na życie. Poza tym 2-3 miliony Tadżyków to emigranci, to prawie 30 proc. populacji kraju. Poza Tadżykistanem trafiają czasem pod wpływ ekstremistów, dołączają do radykalnych grup, które mają swoje kanały w internecie, sączą tam propagandę. Zdarza się, że zradykalizowany syn dzwoni do ojca w Tadżykistanie i mówi do niego: jesteś kafirem, niewiernym, nie jesteś prawdziwym muzułmaninem. Także więzienia w Tadżykistanie produkują dużo radykałów.