Gen. Skrzypczak alarmuje. "Polski żołnierz na froncie będzie strzelał powietrzem"

Dodał, że musiałaby to być rządowa agenda, do której trafiliby " fachowcy z przemysłu, wojska i nauki". Jako pierwsza powinna powstać - jedna lub dwie — fabryki produkcji celulozy niezbędnej do produkcji prochu. Warunek jest podstawowy:



- Koniec pustych dyskusji, koniec kombinowania. Teraz jest czas decyzji. Ufam, że politycy wiedzą, że zegar tyka — mówił gen.Skrzypczak - Mam nadzieję, że nie skuszą się na propozycje, tych, którzy stoją dziś w kolejce po pieniądze podatników i mówią, że zbudują fabrykę prochu za pięć lat. Nas fabryka prochu za pięć lat nie interesuje!