Po słowach papieża o Ukraińcach i "białej fladze" teraz Watykan mówi o Rosji

Papież Franciszek w rozmowie ze szwajcarską telewizją RSI powiedział, że Ukraina, wobec sytuacji na froncie, powinna wykazać się odwagą „białej flagi” i wynegocjować zakończenie wojny. - Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować – powiedział papież.



Ukraina wyraża „rozczarowanie” słowami papieża Franciszka o „białej fladze”

Słowa te wywołały reakcję Ukrainy — nuncjusz apostolski na Ukrainie został w poniedziałek wezwany przez ukraiński MSZ, który wyraził „rozczarowanie” wypowiedziami Franciszka. Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, mówił że flaga ukraińska „nie jest biała, a niebiesko-żółta”. A prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, stwierdził, że prawdziwy Kościół to kapelani wspierający ukraińskich żołnierzy na froncie, a nie ktoś kto z odległości 2,5 tys. km usiłuje podjąć próbę „wirtualnej mediacji”.



Z kolei Kreml uznał słowa papieża za „dość zrozumiałe”, a rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa mówiła, że jest to apel do Zachodu, aby przyznał się do błędu ws. Ukrainy i dążenia do „strategicznej porażki” Rosji.



Sekretarz stanu Watykanu: Rosja musi wstrzymać agresję na Ukrainę

- Pierwszym warunkiem wszelkich negocjacji ws. zakończenia wojny na Ukrainie jest to, że Rosja powinna wstrzymać swoją agresję - powiedział kard. Parolin w rozmowie z „Corriere della Sera”.