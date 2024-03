Rosyjskie fabryki uzbrojenia mają pracować w trybie 24 godziny na dobę, siedem dniu w tygodniu — twierdzą przedstawiciele NATO. Rosja ma zatrudniać w przemyśle obronnym 3,5 mln osób, a te, które pracują w zakładach produkujących amunicję artyleryjską pracują na 12-godzinnych zmianach. Rosja sprowadza też amunicję od swoich sojuszników: w ubiegłym roku Iran miał dostarczyć Rosji co najmniej 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, a Korea Północna — co najmniej 6,7 tys. kontenerów z amunicją.



- Rosja uruchomiła wszystkie swoje zasoby. Ich maszyna wojenna pracuje pełną parą - mówi cytowany przez CNN oficer wywiadu.



Rosja ma produkować też miesięcznie od 115 do 130 pocisków dalekiego zasięgu i od 300 do 350 dronów bojowych. Rosja produkuje też ok. 125 czołgów miesięcznie, ale większość to starsze modele — podaje CNN.