Francja buduje sojusz. Które państwa dopuszczają wysłanie wojsk na Ukrainę?

- Ukraina nie prosiła nas o wysłanie wojsk. Ukraina prosi nas w tej chwili o przysłanie amunicji – powiedział francuski minister. - Nie wykluczamy niczego na najbliższe miesiące.

Ministrowie krajów bałtyckich pochwalili Francję za „nieszablonowe myślenie”.

W zeszłym miesiącu prezydent Francji Emmanuel Macon podniósł możliwość wysłania zachodnich żołnierzy na Ukrainę; zaraz potem większość krajów europejskich – w tym Niemcy, Czechy i początkowo także Polska – stwierdziła, że nie ma takich planów. Jednak trzy kraje bałtyckie – najbardziej narażone na rosyjski atak, gdyby Moskwie udało się odnieść sukces w wojnie z Ukrainą – są znacznie bardziej otwarte na ten pomysł.

Warszawa także zmienia stanowisko. Sikorski mówi o obecności sił NATO na Ukrainie

- Obecność sił NATO na Ukrainie nie jest nie do pomyślenia – powiedział w piątek minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski, dodając, że docenia inicjatywę Macrona, „ponieważ chodzi o to, żeby prezydent Rosji Władimir Putin bał się nas, a nie my Putina".

Séjourné wyraził obawy, że Moskwa skupi się na krajach bałtyckich, które kiedyś były częścią imperium sowieckiego, a obecnie są członkami UE i NATO.

Dmytro Kułeba: Osobiście mam dość strachu przed eskalacją

- Nie może być żadnych „ale” - powiedział Gabrielius Landsbergis. - Musimy wyznaczyć czerwone linie dla Rosji, a nie dla siebie. Nie można wykluczyć żadnej formy wsparcia dla Ukrainy. Musimy nadal wspierać Ukrainę tam, gdzie tej pomocy najbardziej potrzebuje - mówił litewski minister.