Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wziął udział w Paryżu w wielostronnych rozmowach na temat wsparcia walczącej z Rosją Ukrainy.

Reklama

Spotkanie w stolicy Francji, gdzie przybyli zagraniczni przywódcy, jest związane z druga rocznicą wybuchu wojny i odbywa się na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona. Prezydent Francji chciał tym spotkaniem pokazać Rosji, że wbrew jej twierdzeniom Europa nie „zmęczyła się” wojną i wspieraniem Ukrainy.

- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wspólnymi siłami zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Ukrainy, bo to jest tutaj najważniejsze. Była zgłoszona jedna bardzo konkretna propozycja. Nie mogę ujawniać szczegółów, ale rzeczywiście to jest coś, co jest Ukrainie ogromnie potrzebne — mówił po spotkaniu prezydent Duda.

- To jest coś, co zgłaszał w ostatnim czasie wielokrotnie prezydent Wołodymyr Zełenski i (była) tutaj bardzo konkretna odpowiedź ze strony liderów europejskich - dodał.