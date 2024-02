Wojna na Ukrainie. Gdzie na froncie Rosja zada następny cios

„(Zdobycie miasta) nie ma operacyjnego znaczenia i prawdopodobnie przyniesie Kremlowi jedynie szybkie zwycięstwo polityczne i propagandowe” – sądzi amerykański Institute for the Study of War.

Reklama

Po odwrocie ukraińskich oddziałów z miasta – szturmowanego od października i zrujnowanego – Rosjanie na razie przeszukują gruzy i umacniają swoje pozycje. Jednocześnie ich dowództwo nagradza się medalami za przesunięcie frontu o 8,5 kilometra. Okazało się, że opanowanie Awdijiwki było tak ważne, że prezydenta Władimira Putina obudzono o czwartej rano w sobotę, by poinformować go o tym fakcie. Odepchnięcie Ukraińców od granic Doniecka bez wątpienia zostanie wykorzystane w kampanii przed marcowymi wyborami prezydenta.

Lokalny sukces pułku Azow

– Brygada zajęła stabilne pozycje obronne, okupanci nadal atakują. Ale tego nie można porównać z tym, co było w mieście. Teraz walki mają taki codzienny charakter, front stabilizuje się – poinformował oficer ukraińskiej 3. samodzielnej brygady, czyli dawnego pułku Azow.

„Azowców” skierowano do Awdijiwki w ostatniej chwili, by sprawdzić, czy można zlikwidować zagrożenie rosyjskim okrążeniem, a jeśli nie – by osłonili odwrót. Brygada wycofała się z miasta i miejscowego kombinatu koksochemicznego, zachowując porządek, choć niektóre grupy odcięte w fabryce przebijały się z opóźnieniem. Ale w samej miejscowości część ukraińskich żołnierzy z innych jednostek została wzięta do niewoli, nie wiadomo jednak ilu. Rosjanie zdążyli już zamordować kilku jeńców.