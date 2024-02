Milion Palestyńczyków szturmujących granicę z Egiptem. Czy to cel Izraela?

Nie jest jasne, czym miałoby być zawieszenie porozumienia pokojowego, ale brzmi to jak zapowiedź rewolucji dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie, mającej zapewne także wpływ na możliwości negocjowania Izraela z wrogami — pośrednictwem tradycyjnie zajmuje się Egipt, ostatnio wraz z Katarem.

Arabia Saudyjska postawiła warunki normalizacji stosunków z Izraelem. Nie do przyjęcia przez Netanjahu

Dzięki zawartemu w 1978 roku w amerykańskim Camp David porozumieniu Egipt zawarł pokój z Izraelem, a w 1980 roku nawiązał z nim normalne stosunki, jako pierwsze państwo arabskie (na dodatek najludniejsze i wpływowe). Cztery lata później doszło do podobnego porozumienia Izraela z drugim, Jordanią. Na następne trzeba było czekać do 2020 roku, gdy doszło do normalizacji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Marokiem.

Szykował się do tego i najważniejszy kraj arabski - Arabia Saudyjska. Wielki atak Hamasu na Izrael przeprowadzony 7 października i izraelski odwet powstrzymały pracę nad porozumieniem, ale przez wiele tygodni wydawało się, że jest ono kwestią czasu. Jednak wraz z rosnącą liczbą ofiar cywilnych w Strefie Gazy Saudyjczycy zaczęli zapominać o pokazanym im przez Izraelczyków filmach z bestialstwami Hamasu.

Kilka dni temu Rijad postawił twarde warunki normalizacji, potępiając przy okazji „izraelską agresję”, domagając się zakończenia wojny i wycofania izraelskich wojsk z Gazy. Są to warunki nie do spełnienia przez Netanjahu i jego skrajnie prawicowy rząd. Może nawet przez żaden izraelski rząd. Saudyjski MSZ ogłosił bowiem, że nawiązanie stosunków z Izraelem będzie możliwe dopiero wtedy, gdy w granicach z 1967 roku uznane zostanie państwo palestyńskie i — to najmniej wyobrażalne — ze stolicą we wschodniej Jerozolimie.

Na wieść o planowanej operacji w Rafah Saudyjczycy zaostrzyli ton, izraelską agresję określając dodatkowo mianem „brutalnej”. I zagrozili jeszcze poważniejszymi konsekwencjami. Dotychczasowe oświadczenia, groźby, amerykańskie zaniepokojenie niewiele zmieniały w tej wojnie, nie miały wpływu na Izrael. Czy Netanjahu może liczyć, że widok miliona Palestyńczyków zmuszonych do forsowania granicy z Egiptem nie byłby przełomem?