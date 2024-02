Wywiad wojskowy GRU wewnątrz rosyjskiej opozycji

„Wszyscy wiedzą, że szpiedzy często działają jako »nielegałowie«. (…) Ale wcześniej nie wiedziano, że szpiedzy dywersanci GRU (nieposiadający mandatu do działania wewnątrz kraju) wkręcają się w rosyjskie grupy obrońców praw człowieka czy środowiska profesjonalne, by zyskać przekonującą »legendę« i otrzymać dostęp do różnych organizacji międzynarodowych” – pisze niezależny portal rosyjski The Insider.

Bez wątpienia również szpiegowali te środowiska.

Dziennikarze portalu wykryli trzech takich ludzi z GRU. Wszyscy służyli w wyjątkowo utajnionej jednostce o numerze 29155, której zadaniem były zamachy terrorystyczne i skrytobójstwa w krajach europejskich. Ich kolegami tam byli agenci występujący pod nazwiskami „Pietrow” i „Boszyrow”. W 2018 r. próbowali zabić w Salisbury Jurija Skripala i jego córkę za pomocą broni chemicznej Nowiczok.

„Geolog specjalizujący się w wierceniu studni na wodę, ale też aktywista obywatelski poświęcający swój cały wolny czas działalności w obronie praw człowieka. W Moskiewskiej Otwartej Szkole Praw Człowieka (przy Centrum Sacharowskim) pamiętają go jako jednego z najbardziej aktywnych wolontariuszy. Starał się nie opuszczać żadnego Forum Wolnej Rosji (organizowanych przez Garriego Kasparowa)” – opisuje portal Iwana Żichariowa. „Nie mylcie go z Iwanem Żigariowem, mającym taką samą datę urodzin, identyczny wygląd i różniącym się tylko dwiema literami nazwiska. Człowiekiem, który przeszedł wieloletnie szkolenie w GRU” – dodaje.