USA ponownie zaatakowały cele w Jemenie. Okręt USA strącał drony nad Zatoką Adeńską

Ataki Huti na statki na Morzu Czerwonym zakłóciły funkcjonowanie żeglugi w rejonie Morza Czerwonego — szlakiem tym transportowane jest ok. 15 proc. towarów przewożonych drogą morską. Ominięcie Morza Czerwonego oznacza, że przy transporcie towarów z Azji do Europy trzeba opłynąć Afrykę, co wydłuża transport o ok. 10-14 dni.



W związku z atakami Huti na statki na Morzu Czerwonym USA ponownie wpisały rebeliantów na listę „organizacji terrorystycznych”.



Wraz z Amerykanami ataki na cele w Jemenie prowadzi Wielka Brytania.



Huti informują o ataku na amerykański statek handlowy

Tymczasem Huti informowali w środę, że ich siły morskie przeprowadziły operację, której celem był „amerykański statek handlowy” w Zatoce Adeńskiej. Wcześniej Huti ostrzelali amerykański niszczyciel.



Prezydent USA, Joe Biden, zapowiadał wcześniej, że USA będą atakowali cele w Jemenie, nawet jeśli nie powstrzyma to ataków Huti na statki na Morzu Czerwonym.