Nieoczekiwana zmiana miejsc. Rosyjskie obiekty celem ukraińskich ataków

Fali ukraińskich ataków towarzyszyła seria dość tajemniczych awarii w innych obiektach paliwowej infrastruktury w Rosji. Na początku roku zepsuł się kompresor w rafinerii w Niżnim Nowgorodzie (jednej z pięciu największych w kraju) należącej do Łukoilu. W rezultacie koncern musiał zmniejszyć produkcję paliw samochodowych, a rosyjskie ministerstwo energetyki zaczęło rozważać wprowadzenie zakazu eksportu benzyny, by nie dopuścić do jej deficytu na ryku wewnętrznym.

– Z powodu sankcji do remontu sprzętu konieczne będzie też więcej wysiłku i czasu. A to może znacznie osłabić zdolności Rosji do zaopatrywania armii i najważniejszych branż – sądzi Wakulienko. Mówił on o obiektach zaatakowanych przez ukraińskie drony. Ale i Łukoil przyznał, że w jego rafinerii „zepsuły się mechaniczne części kompresora” – też objęte sankcjami i niedające się łatwo naprawić.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna w Ukrainie. Kiedy to się skończy Na przełomie roku politycy i eksperci prognozują – a właściwie wróżą – dalszy przebieg wojny: od przegranej Ukrainy w lipcu po wygraną w grudniu.

„Dalej czeka nas wiele niespodzianek” – zapewniła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, pod której kuratelą dokonano ataków.

Na kłopoty Kremla z powodu wojny z Ukrainą nałożyły się inne problemy. Od listopada ubiegłego roku ugrupowanie Huti z Jemenu atakuje statki płynące przez Morze Czerwone z kierunku Azji. W ciągu ostatnich trzech dni zaatakowali dwa tankowce z rosyjską ropą, jeden z nich się zapalił.