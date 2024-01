NATO podpisało wart 1,1 mld euro kontrakt na dostawy amunicji artyleryjskiej

NATO podpisało umowę w imieniu części państw członkowskich, które albo przekażą amunicję Ukrainie, albo wykorzystają ją do uzupełnienia swoich zapasów nadwyrężonych przez wsparcie udzielone Ukrainie.



Zakupując amunicję hurtem, za pośrednictwem NATO, państwa Sojuszu są w stanie uzyskać niższe ceny.



Kiedy amunicja zamówiona przez NATO zacznie trafiać do krajów Sojuszu?

Kontrakt ma dotyczyć dostawy ok. 220 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej. Pierwsze dostawy amunicji mają być, w jego ramach, zrealizowane pod koniec 2025 roku — powiedział agencji Reutera przedstawiciel NATO.



Amunicja ma być dostarczona przez francuską firmę zbrojeniową Nexter i niemiecką firmę Junghans.

Jeszcze w połowie 2023 roku Ukraina, w szczytowej fazie ofensywy, wystrzeliwała ok. 7 tys. pocisków artyleryjskich dziennie. Obecnie liczba ta miała spaść do ok. 2 tysięcy.