Ukraina. Wojna na wyniszczenie w śniegu i mrozie

Główny jednak nacisk Kreml kładzie na uderzenia powietrzne przy pomocy rakiet i dronów. Po pierwszych atakach – świątecznych i noworocznych (największy był 29 grudnia, Rosjanie wystrzelili wtedy ponad 100 pocisków) – zmalała jednak liczba dronów wypuszczanych przez Rosjan. Kompensują to uderzeniami rakiet balistycznych, które trudniej zestrzelić.

– Takie cele można zestrzeliwać tylko odpowiednim sprzętem (drony Shahed można trafić nawet z broni ręcznej – red.). Stąd taki rezultat. Wielu już mówi: o, niezbyt dużo zestrzelili. Procent zestrzeleń pozostaje taki jak wcześniej. Na przykład spośród wystrzelonych przez Rosjan rakiet X-101 trafiliśmy 18 z 24 – opisuje rzecznik ukraińskiego lotnictwa płk Juryj Ihnat.

Nie bardzo wiadomo, w co celują Rosjanie swoją „bronią precyzyjną”. Tylko w Charkowie trafili teren jakiegoś przedsiębiorstwa (Ukraińcy nie podali jakiego). W pozostałych miejscach uszkodzono wielopiętrowe budynki mieszkalne lub zwykłe domy (jak w wiosce Zmijewo). Ukraińscy energetycy również informują, że ich infrastruktura nie była celem nalotów.

Za to w odpowiedzi Ukraińcy bez przerwy ostrzeliwują rosyjski Biełgorod odległy o ok. 100 km od Charkowa (i 40 km od granicy) i dlatego będący bazą rosyjskich wojsk atakujących to miasto. Pociski spadają na Biełgorod prawie codziennie. W końcu, po tygodniu takiego ostrzału, miejscowy gubernator nakazał ewakuację części dzieci do innych miast obwodu. Ogłosił też, że każdy mieszkaniec, który zdecyduje się opuścić 400-tysięczne miasto, otrzyma od władz kwaterę zastępczą.

Drugim miejscem bez przerwy atakowanym przez Ukraińców jest Krym. Szczególnie zajadle polują tam na wyrzutnie rakiet i sprzęt radiolokacyjny. Ale ich rakiety i drony spadają też na obiekty wojskowe wokół miejscowości Saki, gdzie jest największe wojskowe lotnisko na półwyspie. W zeszłym tygodniu Ukraińcy mieli trafić siedzibę jakiegoś rosyjskiego sztabu, ale do tej pory nie wiadomo, z jakiej jednostki.