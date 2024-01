Gen. Waldemar Skrzypczak: Nie potrafimy zrobić nic, co mogłoby Kreml zaboleć

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 684 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W ciągu doby Rosjanie mieli strącić nad obwodem donieckim osiem ukraińskich dronów.

„Od dwóch lat ani NATO ani UE nie mają pomysłu i strategii na przeciwdziałanie rosyjskiej wojnie hybrydowej. Jak widać, (Władimirowi) Putinowi to wystarcza, bo to on jest w hybrydowej ofensywie. Nie ma wielu zmartwień bo wie, że nie potrafimy zrobić nic, co mogłoby Kreml zaboleć albo co najmniej wystraszyć, mimo że okazji Putin do tego daje wiele. Jestem przekonany, że dostrzegając naszą zachowawczość, Moskwa będzie rozszerzać wachlarz swoich hybrydowych, zaskakujących nas pomysłów” - pisze w najnowszej analizie dla wprost.pl gen. Waldemar Skrzypczak.

Zdaniem byłego dowódcy Wojsk Lądowych „NATO i UE powinny przejść do ofensywy”. „Przede wszystkim ponownie skonsolidować się wokół Ukrainy, dotkliwie piętnując rozłamowców (Węgry i Słowację). To niemalże stan wojny, a Bruksela nie wiadomo czemu tak cierpliwie toleruje kolaborantów” - ocenia emerytowany wojskowy i zaznacza, że „być może jest to czas na polską inicjatywę”.

Według Skrzypczaka „Putin widzi jeszcze jedno”. „Europejskie armie NATO są w rozsypce i niegotowe do konfrontacji nawet w obronie Przybałtyki. Wszystkie są w trakcie reorganizacji, przeformowań, dozbrajania, czyli w trakcie realizacji wieloletnich planów ich odbudowy” - punktuje, zwracając uwagę, że proces ten zajmie jeszcze dużo czasu.