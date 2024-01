Rok temu, gdy rozważano wyposażenie Ukrainy w nowoczesne czołgi, sytuacja wyglądała podobnie. Także wtedy Niemcy zgodziły się na to dopiero wtedy, gdy zrobił to Waszyngton. Nico Lange wyraża nadzieję, że decyzja zostanie podjęta wkrótce w Berlinie i Waszyngtonie także w sprawie broni średniego zasięgu.

Jedną z cech rakiet Taurus jest to, że są uważane za idealne do niszczenia bunkrów i mostów. Jednym z takich celów o ogromnym znaczeniu strategicznym byłby Most Krymski. Jednak jak dotąd ukraińskie siły zbrojne nie zaatakowały zachodnią bronią tego mostu między Rosją a Krymem, mimo że duża część jego konstrukcji znajduje się na uznanym przez prawo międzynarodowe terytorium Ukrainy.

Ukraina nie wykorzystuje zachodniej broni w atakach na terytorium Rosji

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Zachód zastrzegał, że jego broń nie może zostać użyta do ataków na cele położone na terytorium Rosji. Kijów zawsze się na to zgadzał i jak dotąd dotrzymywał słowa; do ataków dronów na Moskwę, za które Kijów oficjalnie nie wziął odpowiedzialności, czy do ataków ukraińskiej marynarki wojennej na rosyjskie okręty w Noworosyjsku, Ukraina najwyraźniej wykorzystała własne systemy uzbrojenia. To samo dotyczy ataków ukraińskich sił zbrojnych na cele położone w rosyjskim mieście Biełgorod na przełomie roku.

Doszło do zaledwie kilku incydentów, w których ukraińskie jednostki wojskowe mogły użyć zachodniej broni na terytorium Rosji. 13 maja 2023 roku źródła rosyjskie i ukraińskie podały, że w obwodzie briańskim na granicy z Ukrainą zestrzelono rosyjską formację lotniczą składającą się z około czterech samolotów i helikopterów. Pojawiły się podejrzenia, że ukraińskie siły zbrojne wykorzystały do tego amerykański system obrony powietrznej Patriot.

Mniej więcej w tym samym czasie, na krótko przed ukraińską kontrofensywą w lecie, bojownicy z „Legionu Wolność Rosji” i „Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego” wkroczyli do rosyjskiego regionu Biełgorod z terytorium Ukrainy. Są to grupy paramilitarne złożone z osób, które twierdzą, że są obywatelami Rosji, sprzeciwiającymi się Putinowi. Podczas operacji w Biełgorodzie używali zachodniej broni i lekkich zachodnich pojazdów opancerzonych, co wywołało krytykę ze strony zachodnich sojuszników Ukrainy. Inne podobne incydenty nie są znane.