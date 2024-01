Święta w Rosji. Władimir Putin obiecuje wspierać żołnierzy, którzy "bronią" kraju

Putin do Rosjan: Podążajmy za wartościami dobroci, miłosierdzia i sprawiedliwości

Putin, który startuje w marcowych wyborach prezydenckich, złagodził swoje przemówienia, aby skupić się na tradycyjnych wartościach i jedności. Nakazał całemu swojemu rządowi większe wsparcie dla rodzin zabitych żołnierzy.

- Chciałbym, aby nasze spotkanie było jasnym, zrozumiałym sygnałem dla wszystkich moich współpracowników w całej Federacji Rosyjskiej i na wszystkich szczeblach — jasnym sygnałem, aby zapewnić, że moi koledzy są zawsze i wszędzie z wami, powtarzam, na każdym szczeblu władzy - powiedział rodzinom.

W osobnym przesłaniu opublikowanym na stronie internetowej Kremla Putin wezwał Rosjan do podążania za "niezachwianymi" wartościami "dobroci, miłosierdzia i sprawiedliwości", a Rosyjską Cerkiew Prawosławną do wzmocnienia "instytucji rodziny" i patriotyzmu.

Putin wykorzystał Kościół prawosławny jako potężnego sojusznika do promowania swojej wizji "rosyjskiego świata" opartego na tradycyjnych konserwatywnych wartościach, w przeciwieństwie do tego, co przedstawia jako dekadencki Zachód. Odzwierciedlając ten trend, Rosja w zeszłym roku zakazała tego, co nazwała "międzynarodowym ruchem społecznym LGBT" ze względu na "ekstremizm".