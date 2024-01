Ukraińska armia skrada się w stronę Krymu

Ukraina pozbawiona pomocy wojskowej USA i Unii Europejskiej nie jest w stanie w krótkim czasie przygotować kolejnej kontrofensywy. Mimo to Zełenski zapowiada atakowanie Krymu.

– W rzeczy samej, gdy tylko mnie pytano, rekomendowałem jako jeden z celów izolowanie Półwyspu Krymskiego, bo to decydujący teatr tej wojny, a następnie jego ewentualne wyzwolenie. Zabijanie rosyjskich żołnierzy w promieniu 100 kilometrów od Bachmutu nie wpływa na sytuację strategiczną. Wyzwolenie Krymu zmieni wszystko – powtarza od stycznia ubiegłego roku w różnych wywiadach były dowódca amerykańskich wojsk w Europie gen. Ben Hodges.

Sami Ukraińcy – mimo fiaska letniej kontrofensywy – nieustannie atakowali półwysep rakietami, ale też lądowały tam grupy komandosów, niszcząc rosyjskie radary. Zajadła wojna na morzu i w powietrzu skończyła się na razie całkowitą porażką Rosji.

– Rosjanie musieli wycofać jedną trzecią swej floty z Krymu – mówił niedawno jeden z brytyjskich dowódców. Wydaje się jednak, że znacznie więcej rosyjskich okrętów opuściło półwysep i przeniosło się do baz na rosyjskim wybrzeżu. Jeśli nawet stacjonują na okupowanym Krymie, to w jego wschodniej części. Ponadto jedna piąta całej Floty Czarnomorskiej została albo zatopiona, albo uszkodzona. No i jeszcze ukraińskie rakiety zniszczyły siedzibę dowództwa Floty: zarówno w Sewastopolu, jak i zapasowe, w bunkrach za miastem.

Obecnie rosyjskie okręty nie mają już wpływu na szlak morski z Odessy. Dlatego próbują przerwać tam komunikację, zrzucając miny z samolotów. Jednocześnie ukraiński przemysł rozwinął produkcję dronów morskich – Ukraina jest prekursorem ich użycia na świecie. Ostatni z nich – SeaBaby – jest wyposażony już w prawie tonę ładunku wybuchowego i może samodzielnie zatopić okręt. Jeśli pojawi się na Morzu Czarnym, Ukraińcy mogą zacząć atakować rosyjskie bazy w jego wschodniej części. No i most krymski.