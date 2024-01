Strefa Gazy: Izraelskie czołgi ostrzelały m.in. obóz dla uchodźców. 207 ofiar w ciągu doby

Pod izraelskim ostrzałem miały znajdować się też północna i wschodnia część Chan Junus — miasta, które jest dziś schronieniem dla wielu palestyńskich uchodźców. Tymczasem Islamski Dżihad miał ostrzelać z moździerzy i broni przeciwpancernej izraelskie wojska w Chan Junus co — jak twierdzą przedstawiciele tej organizacji — powstrzymało ruch izraelskiej armii w stronę zachodniej części miasta. Izraelskie czołgi mają być obecne w północnej, środkowej i wschodniej części Chan Junus.



Zbrojne ramię Hamasu poinformowało z kolei o zabiciu 15 izraelskich żołnierzy po detonacji min w jednej z dzielnic Gazy.



207 Tylu Palestyńczyków miało zginąć w Strefie Gazy w ciągu doby

W Izraelu i Strefie Gazy już ponad 23 tys. ofiar wojny Izraela z Hamasem

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że w ciągu doby w wyniku izraelskich działań zbrojnych zginęło 207 Palestyńczyków, a 338 zostało rannych.



Łącznie liczba cywilnych ofiar wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy miała przekroczyć 22 tysiące (w ciągu trzech miesięcy walk zginęło 22 185 osób). W ataku Hamasu na Izrael z 7 października, który sprowokował odwet Izraela, zginęło 1 200 osób, a ok. 240 zostało wywiezionych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.



Do intensyfikacji walk doszło dzień po tym, gdy rzecznik Sił Obronnych Izraela, adm. Daniel Hagari zasygnalizował, że część jednostek ma zostać wycofanych ze Strefy Gazy, by przygotować się do przyszłych działań. Miał być to sygnał przejścia Izraela do nowej fazy operacji w Strefie Gazy — bardziej chirurgicznych uderzeń, które zmniejszyłyby liczbę ofiar cywilnych. Presję na taką zmianę wywierać miały na Izrael Stany Zjednoczone.