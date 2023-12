Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 659 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował o zniszczeniu dwóch dronów lecących w kierunku Moskwy.

Takie są wyniki ogólnoukraińskiego sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) w dniach 29 listopada–9 grudnia 2023 r.

Według analizujących wyniki sondażu socjologów, w okresie od maja 2022 r. do maja 2023 r. sytuacja była w miarę stabilna: na ustępstwa terytorialne zgadzało się około 8–10 proc. respondentów, a zdecydowana większość – 82–87 proc. – konsekwentnie się im sprzeciwiała.

Od maja 2023 r. sukcesywnie rośnie udział gotowych do u ustępstw terytorialnych: z 10 proc. w maju do 14 proc. w październiku i do 19 proc. w grudniu. Jednocześnie widać tendencję do zmniejszania się udziału przeciwników oddania Rosji ziem (z 84 proc. w maju do 80 proc. w październiku i 74 proc. w grudniu).