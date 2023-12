Władimir Putin stworzył własny "Smiersz". Wraca formacja z czasów Stalina

- Dobrze, że na BAMie (Kolej Bajkalsko-Amurska-red.) beczki się przewróciły. A gdyby wykoleił się pociąg pasażerski? Co byśmy opowiadali? - pisze deputowany Dumy z partii Putina. Twierdzi, że już rozmawiał z władzami rosyjskiego Dalekiego Wschodu i zasugerował, że znajdującym się tam atomowym okrętom podwodnym i okrętom wojennym również „może grozić niebezpieczeństwo”. Sugeruje więc, że wewnątrz Rosji "Smiersz" również musi działać.

- Bronić się to jedno, ale trzeba atakować tych wszystkich szpiegów. Trzeba nie skazywać ich na 12 lat pozbawienia wolności o zaostrzonym rygorze, ale żeby dożywotnio w dzikiej tajdze tyrali na rzecz ojczyzny. Mówią mi, że to jakoby nieludzkie. A niszczyć naszych ludzi to ludzkie? - oświadczył Guruliow.

Nie zdradził jednak szczegółów, nie wiadomo też, kto zarządza nową formacją i jakiemu resortowi się podporządkowuje.

Bronić się to jedno, ale trzeba atakować tych wszystkich szpiegów Gen. Andriej Guruliow, deputowany Jednej Rosji

"Śmierć szpiegom"

"Smiersz" powstał w 1943 roku (działała do 1946 roku) jako jednostka kontrwywiadu wojskowego w wewnątrz Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR. Funkcjonariusze tej formacji działały nie tylko w siłach zbrojnych, ale również w marynarce, MSW i przemyśle zbrojeniowym. Pewna nazwa oznaczała „Specjalne Metody Demaskowania Szpiegów” i nawiązywała do wyrażenia „śmierć szpionom” czyli po polsku szpiegom.

Funkcjonariusze tej formacji działali na zapleczu Armii Czerwonej i tropili nie tylko niemieckich dywersantów i przerzuconych za linię frontu funkcjonariuszy niemieckich organów wywiadowczych (np. Abwehry), ale i działaczy antykomunistycznego podziemia, przeciwników sowieckiego reżimu. Osoby, które trafiały w ręce funkcjonariuszy "Smiersz", były albo rozstrzeliwane na miejscu, albo wysyłane do łagrów w głębi Rosji.