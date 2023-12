Erdogan skrytykował też kraje Zachodu za wspieranie Izraela, który od 7 października prowadzi wojnę z Hamasem, w ramach której izraelska armia najpierw atakowała Strefę Gazy z wody, ziemi i powietrza a od pewnego czasu prowadzi operację lądową w enklawie, która w ubiegły piątek została wznowiona po siedmiodniowym rozejmie.



W ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 240 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W czasie rozejmu 105 zakładników odzyskało wolność.



Z kolei w Strefie Gazy, jak podaje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, w wyniku działań odwetowych Izraela miało zginąć ponad 15,5 tys. osób, z czego ok. 40 proc. mają stanowić dzieci.



Recep Tayyip Erdogan o Beniaminie Netanjahu: Rzeźnik Gazy

Przemawiając na forum Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) w Stambule mówił, że zachodnie państwa wspierające Izrael udzielają mu "bezwarunkowego wsparcia w zabijaniu dzieci" i są przez to współwinne zbrodni, których - zdaniem Erdogana - dopuszcza się Izrael w Strefie Gazy.



O Beniaminie Netanjahu, premierze Izraela, Erdogan mówił, że jest on "zbrodniarzem wojennym" i "rzeźnikiem Gazy". - Będzie sądzony jako rzeźnik Gazy, tak jak (Slobodan) Milosević był sądzony - dodał nawiązując do procesu byłego prezydenta Jugosławii, który stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze oskarżony o zbrodnie wojenne w czasie wojen na Bałkanach.