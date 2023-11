Wojna Izraela z Hamasem: Wejście w życie zawieszenia broni opóźni się?

Chiny: Ogniska zapalenia płuc wśród dzieci. WHO domaga się informacji

WHO w środę wystąpiła z oficjalnym wezwaniem do chińskich władz, by te przekazały organizacji szczegółowe informacje o wzroście liczby zachorowań na choroby układu oddechowego oraz o wykrytych ogniskach zapalenia płuc wśród dzieci.