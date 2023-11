In vitro finansowane z budżetu? Poseł PiS: Trzeba się zacząć zastanawiać

- Jeżeli dzieci się rodzić nie będą, to zastąpią nas inni. Nasza cywilizacja nie przetrwa, jeżeli nie będziemy mieć dzieci - powiedział poseł PiS Kacper Płażyński, komentując problem kryzysu demograficznego. Polityk ocenił, że być może trzeba wrócić do pomysłu finansowania in vitro z budżetu państwa.