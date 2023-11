Wojna w Izraelu: Porozumienie ws. zawieszenia broni coraz bliżej?

W czasie ataku na Izrael z 7 października Hamas uprowadził do Strefy Gazy ok. 240 zakładników. W ataku zginęło od 1 200 do 1 400 Izraelczyków. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację odwetową przeciw Hamasowi, w ramach której najpierw ostrzeliwał Strefę Gazy z ziemi, powietrza i morza, a potem rozpoczął operację lądową w enklawie. Obecnie działania militarne Izraela skupiają się na mieście Gaza.



Mirjana Spoljaric, szefowa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża spotkała się w poniedziałek w Katarze z Hanijją, by rozmawiać o "postępach w kwestiach humanitarnych" związanych z konfliktem - podał w oświadczeniu Komitet. Spoljaric spotkała się też z władzami Kataru.



Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża podkreśla, że nie uczestniczy w negocjacjach mających na celu uwolnienie zakładników, ale "jako neutralny pośrednik jest w stanie" pomóc w przeprowadzeniu wynegocjowanego uwolnienia zakładników.



W ubiegłym tygodniu Reuters podawał, że mediatorzy z Kataru chcą doprowadzić do porozumienia Hamasu z Izraelem, w ramach którego 50 zakładników odzyskałoby wolność w zamian za trzydniowe zawieszenie broni.