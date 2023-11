Izrael twierdzi, że znalazł tunel Hamasu przy szpitalu Al-Szifa. Hamas zaprzecza

W czwartek Siły Obronne Izraela oświadczyły, że na terenie kompleksu Al-Szifa izraelscy żołnierze odnaleźli samochód, w którym była m.in. broń i amunicja. IDF opublikowało nagranie, na którym widać m.in. kilkadziesiąt magazynków do AK-47, dwa pociski do granatnika RPG-7, kilka karabinków AK i ponad 20 granatów.

W telewizyjnym wystąpieniu rzecznik IDF adm. Daniel Hagari powiedział, że saperzy pracują nad odsłonięciem infrastruktury tunelu. Przekazał też, że żołnierze odkopali tunel na terenie szpitala Al-Rantisi w północnej Gazie.

Hamas: Twierdzenia Izraela to bezpodstawne kłamstwa

Na twierdzenia IDF zareagowało kierowane przez Hamas biuro prasowe. W pisemnym oświadczeniu zaprzeczono, by Hamas wykorzystywał szpital Al-Szifa jako kwaterę główną, nazywając twierdzenia Izraela "bezpodstawnymi kłamstwami". Hamas zarzucił Izraelowi prezentowanie "fałszywych scenariuszy, sfabrykowanych narracji oraz zniekształconych informacji" na temat szpitala Al-Szifa.

W oświadczeniu dodano, że palestyńskie ministerstwo zdrowia wielokrotnie zwracało się do instytucji i organizacji międzynarodowych oraz odpowiednich stron o "utworzenie zespołów technicznych w celu skontrolowania wszystkich szpitali, by obalić fałszywą narrację". - Wielokrotnie wzywaliśmy ONZ, WHO i Czerwony Krzyż, by zweryfikowały kłamstwa okupantów - mówił wcześniej wysokiej rangi przedstawiciel Hamasu, Ezzat El Rashq.