Strefa Gazy: Izraelska armia rozpoczęła "precyzyjną operację" w szpitalu Al-Szifa

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Beniamin Netanjahu zapowiada "wojnę do końca" z Hamasem Premier Izraela, Beniamin Netanjahu, w czasie poniedziałkowego spotkania z żołnierzami jednego z izraelskich batalionów zapowiedział, że konflikt Izraela z Hamasem będzie "wojną do końca" - informuje CNN.

USA we wtorek oświadczyły, że ich informacje wywiadowcze potwierdzają ustalenia Izraela dotyczące obecności Hamasu w rejonie szpitalu Al-Szifa. W odpowiedzi Hamas stwierdził, że było to danie Izraelowi "zielonego światła" dla ataku na szpital. Hamas w wydanym oświadczeniu podkreślił, że prezydent USA, Joe Biden, będzie w pełni odpowiedzialny za przebieg izraelskiej operacji w szpitalu.



Izraelska operacja lądowa w Strefie Gazy trwa od ponad tygodnia. W jej trakcie izraelska armia przecięła enklawę na pół i okrążyła Gazę, największe miasto w Strefie Gazy, po czym stopniowo zaczęła zbliżać się do szpitala Al-Szifa.



Strefa Gazy: Tysiące cywilów w szpitalu Al-Szifa

Hamas twierdzi, że w szpitalu jest ok. 650 pacjentów i od 5 do 7 tys. cywilów. W ostatnich dniach, w związku z pogarszającymi się warunkami spowodowanymi brakiem paliwa do generatorów prądotwórczych, wody i środków medycznych, umrzeć miało 40 pacjentów, w tym troje noworodków.



We wtorek Palestyńczycy przebywający w szpitalu mieli wykopać zbiorową mogiłę, w której pochowali zmarłych pacjentów.



Działania Izraela przeciwko szpitalowi Al-Szifa rodzą pytania o zgodność z prawem międzynarodowym. Szpitale, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, są objęte ochroną w czasie konfliktów zbrojnych. Jednak Izrael utrzymuje, że Al-Szifa jest jednocześnie celem militarnym ze względu na używanie go przez Hamas.