Niemcy: UE nie wywiąże się z obietnicy ws. pomocy militarnej dla Ukrainy

Były jednak również głosy, że warto ustanowić ambitny cel, aby zachęcić państwa do składania zamówień a firmy zbrojeniowe do inwestowania w zwiększenie potencjału produkcyjnego.



Szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell poinformował, że UE dostarczyła w pierwszej transzy dostaw dla Ukrainy ponad 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych. Dostawy te były jednak realizowane z zasobów amunicji już posiadanej przez państwa członkowskie.



Obecnie UE ma się skupić na zamawianiu amunicji od firm zbrojeniowych, w ramach procedury wspólnych zamówień. Na razie jednak nie wiadomo jak wiele amunicji uda się w ten sposób pozyskać.



Borrell zwraca uwagę, że częścią problemu jest to, iż europejski przemysł zbrojeniowy eksportuje ok. 40 proc. produkcji do krajów poza UE.



- Może musimy przestawić tę produkcję na priorytetowego odbiorcę, jakim są Ukraińcy - stwierdził.



Tymczasem Thierry Breton, komisarz UE ds. przemysłu twierdzi, że cel przyspieszenia europejskiej produkcji amunicji kalibru 155 mm do miliona rocznie zostanie zrealizowany.