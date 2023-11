Strefa Gazy: Największy szpital w Gazie przestał działać, noworodki umierają

"Świat nie może milczeć, gdy szpitale, które powinny być bezpiecznymi azylami, zmieniają się w miejsce śmierci, zniszczenia i rozpaczy" - podkreślił dyrektor generalny WHO.



UE i USA: Hamas wykorzystuje szpitale i cywilów

Tymczasem UE potępiła Hamas za wykorzystywanie "szpitali i cywilów jako żywych tarcz" w Gazie. Jednocześnie UE zaapelowała do Izraela o podejmowanie działań, które mają zapewnić ochronę cywilom.



Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa, Jake Sullivan stwierdził, że Hamas wykorzystuje szpitale i inne obiekty cywilne, jako miejsca, w których gromadzi bojowników i składuje broń, co jest naruszeniem prawa regulującego sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych.



- USA nie chcą, by w szpitalach, gdzie niewinni ludzie, pacjenci, otrzymują opiekę medyczną, toczyły się walki, prowadzimy aktywne konsultacje z Izraelskimi Siłami Obronnymi (IDF, izraelska armia - red.) w tej sprawie - powiedział Sullivan w rozmowie z CBS News.



Izraelska armia twierdzi, że zaoferowała Palestyńczykom ewakuację noworodków ze szpitala Al-Szifa i chciała dostarczyć do szpitala 300 litrów paliwa do zasilenia generatorów prądotwórczych, ale obie te propozycje Hamas miał odrzucić. Hamas zaprzecza jakoby nie przyjął propozycji dostarczenia paliwa do szpitala. Jednocześnie Palestyńczycy podkreślili, że ilość paliwa, którą chciał dostarczyć Izrael, "nie wystarczyłaby do działania generatorów przez dłużej niż pół godziny".