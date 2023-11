Al-Shifa i inne szpitale w północnej Strefie Gazy, będące celem trwającej od miesiąca izraelskiej interwencji wojskowej mającej na celu zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez terrorystów, mają coraz większy problem z udzieleniem pomocy pacjentom. Nieprzerwane izraelskie bombardowania powodują, że do lekarzy trafiają kolejni ranni.

Przemawiając z wnętrza największego szpitala, Al-Shifa, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy Ashraf Al-Qidra powiedział agencji Reutera, że nocny izraelski ostrzał nie trafił w budynek bezpośrednio, ale "terroryzował zarówno personel medyczny, jak i cywilów".

Główny rzecznik wojskowy Izraela, kontradmirał Daniel Hagari, powiedział w sobotę, że izraelskie wojsko pomoże ewakuować dzieci ze szpitala na prośbę personelu. W szpitalu znajduje się łącznie 45 dzieci, a dwoje już zmarło.

- Nie zostaliśmy poinformowani o żadnym mechanizmie wyprowadzenia dzieci do bezpieczniejszego szpitala. Jak dotąd modlimy się o ich bezpieczeństwo i o to, by nie stracić ich więcej - powiedział rzecznik palestyńskiego ministerstwa.