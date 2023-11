Królowa Jordanii: Izrael chroni cywilów? 70 proc. ofiar w Strefie Gazy to kobiety i dzieci

Zdaniem Ranii działania Izraela mające na celu likwidację Hamasu są "krótkowzroczne i niezupełnie racjonalne", ponieważ - jak stwierdziła - źródłem konfliktu jest nielegalna okupacja palestyńskich ziem przez Izrael.



- Jeśli nie odniesiemy się do tego źródła (konfliktu), można zabijać bojowników, ale nie zabije się sprawy. Pod gruzami zniszczonych budynków pojawi się kolejna grupa, jeszcze bardziej zdeterminowana, jeszcze bardziej zmotywowana, by zrobić to co robił Hamas - mówiła jordańska królowa.



Rania odrzuciła też zapewnienia Izraela, że ten nie bierze na cel cywilów.



- Ponad 10 tys. osób zginęło, 70 proc. z nich to kobiety i dzieci. Twierdzenia Izraelczyków, że próbują chronić cywilów są... obrazą dla inteligencji - powiedziała królowa powołując się na dane Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy.