Wizyta prezydenta USA na Bliskim Wschodzie. Biden ostrzega ajatollahów

Teherańska telewizja poinformowała we wtorek, że najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei domaga się nie tylko zaprzestania wojny z Hamasem, ale i osądzenia wszystkich odpowiedzialnych w Izraelu za zbrodnie wobec Palestyńczyków. Od kilku dni po regionie krąży szef irańskiej dyplomacji Hosejn Amir Abdollahijan.

Po spotkaniu z szefem Hezbollahu Hassanem Nasrallahem w Bejrucie zapowiedział w poniedziałek wieczorem, że w „nadchodzących godzinach możliwe są działania wyprzedzające przeciwko reżimowi syjonistycznemu”.

Chodzi o otwarcie przez Hezbollah frontu na granicy Izraela i Libanu. Izrael ewakuował już kilkadziesiąt miejscowości po swej stronie granicy z Libanem, odpierając sporadyczne ataki Hezbollahu. Drugi front wojny może jednak zostać w każdej chwili otwarty.

Wojna regionalna

– Prawdopodobieństwo wybuchu wojny regionalnej oceniam obecnie na 1:3, lecz nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, analityk i były brytyjski ambasador w Teheranie. Jest przekonany, że reagując na amerykańską strategię, Iran prezentuje własną obliczoną na to, że Biden skłoni Izrael, aby odstąpił od inwazji na Gazę. Jest to mało prawdopodobne, ale rosnące napięcie może jednak doprowadzić do wybuchu wojny na szerszą skalę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Inwazja izraelska trudna do uniknięcia Amerykańska dyplomacja stara się o uwolnienie zakładników, Izrael kończy ostatnie przygotowania do lądowego ataku.

Tymczasem cytowany przez „New York Timesa” Martin S. Indyk, były ambasador w Izraelu oraz specjalny wysłannik na Bliski Wschód, ocenia prawdopodobieństwo wojny regionalnej na 50 do 50. Wiele zależy od działań Izraela w Gazie.