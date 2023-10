Hamas zapowiada transmitowanie egzekucji zakładników. Firmy technologiczne nie mogą ich powstrzymać

- Nie można wykluczyć transmisji w stylu Christchurch - powiedział Brookie, odnosząc się do zabójstw 49 osób w 2019 roku w dwóch nowozelandzkich meczetach, które były transmitowane na żywo na Facebooku. - Istnieje bardzo niewiele sposobów, aby to powstrzymać. W danym momencie może dotrzeć tylko do kilku osób, ale ma potencjał, by stać się materiałem krążącym po sieci - dodał.

Kanały Hamasu w Telegramie, które mają ponad 120 tys. subskrybentów i publikują w języku arabskim i angielskim, udostępniają mieszankę oficjalnych oświadczeń, filmów szkoleniowych, materiałów propagandowych i drastycznych filmów, z których niektóre pokazują terrorystów depczących po izraelskich zwłokach.