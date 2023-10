Atak Hamasu: 12-letni Francuz zaginął. Babcia apeluje do Emmanuela Macrona: "Ja mogę umrzeć"

Francja jest krajem Europy z największymi mniejszościami: muzułmańską i żydowską. W przeszłości konflikty Izraela z Hamasem destabilizowały sytuację we Francji. Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października i odwecie Izraela we Francji doszło już do wzrostu liczby wystąpień antysemickich.



Reklama

We Francji rośnie liczba antysemickich ataków

O wzroście liczby incydentów antysemickich poinformował szef MSW Francji, Gerald Darmanin.



W atakach Hamasu na Izrael zginęło co najmniej 1 300 cywilów, a w atakach odwetowych Izraela na Strefę Gazy - co najmniej 1 200. Izrael niszczy całe dzielnice w Strefie Gazy, objął ją też całkowitą blokadą, wstrzymując dostawy żywności i paliwa do enklawy, co zmusiło Palestyńczyków do wyłączenia jedynej działającej w Strefie Gazy elektrowni.



Darmanin mówił we francuskim radiu, że od soboty we Francji doszło do "setki aktów antysemickich". Francuska policja aresztowała osoby uzbrojone w noże przy wejściu do szkół lub synagog, odnotowano też przelot drona nad synagogą.