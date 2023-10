Turcy zaatakowali cele w Iraku. Odwet za zamach w Ankarze

Ministerstwo Obrony Turcji podało też, że "wielu bojowników zostało zneutralizowanych" co oznacza ofiary śmiertelne.



W latach 2015 i 2016 Kurdowie, Państwo Islamskie i inne organizacje terrorystyczne przeprowadziły serię ataków terrorystycznych w tureckich miastach

Do ataków doszło w regionach Metina, Hakurk, Qandil i Gara w północnym Iraku ok. 21 czasu lokalnego. Turcja zapewnia, że stosuje wszelkie możliwe środki, by uniknąć strat wśród cywilów.



Pierwszy zamach w Ankarze od siedmiu lat

Strona ANF News, powiązana z PKK podała, że za atakiem w Ankarze stał Batalion Nieśmiertelnych, jednostka Partii Pracujących Kurdystanu.



Od 1984 roku w walkach między PKK a tureckim rządem zginęło ponad 40 tys. ludzi.



Zamach, do którego doszło w weekend w Ankarze był pierwszym takim atakiem w tureckiej stolicy od 2016 roku.